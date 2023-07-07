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        Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc'i başantrenörlük görevine getirdi

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        Giriş: 07.07.2023 - 19:53
        Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc'i başantrenörlük görevine getirdi

        BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, başantrenör Jure Zdovc ile anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven başantrenör Zdovc ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kendisine hoş geldin diyor, kulübümüzün çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Bursaspor Basketbol, yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılar elde eden başantrenör Dusan Alimpijevic ile sezonun sona ermesiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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