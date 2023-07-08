Bursa'da trafik kazasında halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Panayır Mahallesi'nde seyir halindeki 16 TAT 70 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Tuğrul A, Taşköprü mevkisinde karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Manevranın etkisiyle devrilen otobüsteki sürücü ve 9 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye ulaştırdı.