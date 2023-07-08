Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, caddeleri su bastı.
İznik'te sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Boyalıca Mahallesi'nde kuvvetli yağış nedeniyle Ala Deresi taştı, sel suları Sahil Caddesi'ne döküldü.
Taşkın nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı evlerde hasar meydana geldi, bahçeleri su bastı.
Belediye ekipleri, sokaklarda sel nedeniyle tıkanan kanalları kepçe yardımıyla açmaya çalıştı. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.