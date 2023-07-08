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        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:38
        Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Emre Y'nin kullandığı 35 AV 7949 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler bölgesinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

        Kazada sürücü ile yanındaki Günel Y. (37) ve Elif Y. (10) yaralandı.

        Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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