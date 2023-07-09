Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 05:32
        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, servis aracının kontrolden çıkarak mağaza ve restorana girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ersel Tuğrul idaresindeki 16 LBU 23 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki mobilya mağazası vitrinini kırıp kolona hasar verdi, ardından yanında bulunan restorana girdi.

        Kazanın şiddetiyle sürücü Tuğrul araçta sıkışırken, yanında bulunan Cengizhan B, Ercan Ö, Gökan D. ile Kadir Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Araçtakilerin eğlenceden döndükleri ve yemek yemeye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Otomobil, istinat duvarına çarptı; aynı aileden 3 yaralı
        Otomobil, istinat duvarına çarptı; aynı aileden 3 yaralı
        Savrulan kamyonet refüjde dik durdu
        Savrulan kamyonet refüjde dik durdu
        Bursa'da sağanak etkili oldu
        Bursa'da sağanak etkili oldu
        Bursa'da, halk otobüsü dere kenarına devrildi: 10 yaralı
        Bursa'da, halk otobüsü dere kenarına devrildi: 10 yaralı
        Ahşap parçası kalçasına saplandı, hastaneye kaldırıldı
        Ahşap parçası kalçasına saplandı, hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
        Bursa'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı