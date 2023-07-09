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        Bursa'da yıkım çalışmasında 1 işçi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 09:32
        Bursa'da yıkım çalışmasında 1 işçi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıkım çalışması sırasında yaklaşık 4 metrelik yükseklikten düşen işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre olay Hamdiye Mahallesi Azizler Sokak üzerinde meydana geldi.

        65 yaşındaki İhsan Y. sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın yıkım çalışmasını gerçekleştirdiği sırada bir anlık dalgınlıkla yaklaşık 4 metrelik yükseklikten zemine düştü.

        Bu sırada yıkım malzemeleri de İhsan Y'nin üzerine devrildi.

        Yaralanan işçi, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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