Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AB ülkelerine otomotiv ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20 arttı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 11:09
        AB ülkelerine otomotiv ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20 arttı

        BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine otomotiv ihracatını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırdı.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre sektör, ocak-haziran döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı.

        Otomotiv endüstrisinin ihracatı ilk yarıda, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 15 milyar 250 milyon 785 bin dolardan 17 milyar 337 milyon 288 bin dolara çıktı.

        Sektör, 6 aylık dönemde Türkiye'nin 123 milyar 376 milyon 635 bin dolar olan toplam ihracatından yüzde 16,1 pay aldı.

        AB bölgesi, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 69,2 payla ilk sırada yer aldı.

        AB ülkelerine ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 9 milyar 986 milyon 402 bin dolardan 11 milyar 988 milyon 673 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

        - Fransa'ya 6 aylık ihracatta yüzde 44 artış

        Ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke oldu.

        Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 6 ayda 2 milyar 210 milyon 529 bin dolar olarak kayıtlara geçen otomotiv ihracatının tutarı, bu senenin aynı döneminde 2 milyar 436 milyon 353 bin dolara yükseldi.

        Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi olan Fransa'ya dış satım yüzde 44 arttı. Fransa'ya geçen yıl 6 ayda 1 milyar 527 milyon 321 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin ilk yarısında 2 milyar 192 milyon 198 bin dolara ulaştı.

        Ocak-Haziran 2023'te İtalya'ya 1 milyar 527 milyon 211 bin, İspanya'ya 1 milyar 277 milyon 434 bin, Polonya'ya 831 milyon 668 bin, Slovenya'ya 741 milyon 683 bin, Belçika'ya 665 milyon 460 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

        En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 7'sini AB ülkeleri oluşturdu.

        Türk otomotiv endüstrisinin bu sene ve geçen yıl ocak-haziran dönemlerinde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ile değişim oranları şöyle:

        Ülke Ocak-Haziran 2022 (dolar) Ocak-Haziran 2023 (dolar) Değişim (yüzde)
        Almanya 2.210.529.109 2.436.353.660 10
        Fransa 1.527.321.783 2.192.198.983 44
        Birleşik Krallık 1.572.703.681 1.613.873.004 3
        İtalya 1.255.021.335 1.527.211.078 22
        İspanya 980.028.464 1.277.434.266 30
        Polonya 742.391.359 831.668.840 12
        Slovenya 589.115.137 741.683.399 26
        Belçika 546.212.578 665.460.812 22
        ABD 777.050.292 519.649.534 -33
        Rusya Federasyonu 247.572.533 460.027.866 86

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        BURSA'DA  MİNİBÜS, ÖNCE METRO İSTASYONUNUN DUVARINA, ARDINDAN 3 İŞ YERİNİN VİTRİNİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
        BURSA'DA  MİNİBÜS, ÖNCE METRO İSTASYONUNUN DUVARINA, ARDINDAN 3 İŞ YERİNİN VİTRİNİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
        Bursa'da  minibüs, önce metro istasyonunun duvarına, ardından 3 iş yerinin vitrinine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Bursa'da  minibüs, önce metro istasyonunun duvarına, ardından 3 iş yerinin vitrinine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil, istinat duvarına çarptı; aynı aileden 3 yaralı
        Otomobil, istinat duvarına çarptı; aynı aileden 3 yaralı
        Savrulan kamyonet refüjde dik durdu
        Savrulan kamyonet refüjde dik durdu
        Bursa'da sağanak etkili oldu
        Bursa'da sağanak etkili oldu
        Bursa'da, halk otobüsü dere kenarına devrildi: 10 yaralı
        Bursa'da, halk otobüsü dere kenarına devrildi: 10 yaralı