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        "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular Bursa'ya geldi

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:00
        "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular Bursa'ya geldi

        BURSA (AA) - İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 7. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Bursa'ya geldi.

        Önceki gün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler, öğle saatlerinde Orhangazi ilçesinden geçti.

        Sporculara Orhangazi geçişinde jandarma ve polis ekipleri eşlik etti.

        Aralarında profesyonel sporcuların da yer aldığı bisikletlilerin 8 gün sonra şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesine ulaşmaları bekleniyor.

        İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşacak sporcular, tur boyunca her ildeki şehitliklerden alacakları toprağı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakacak.

        Tur, şehitliklerden alınan toprakların şehit Halisdemir'in kabrine bırakılmasıyla sona erecek.

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