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        Futbol: Hazırlık maçı

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        Giriş: 09.07.2023 - 22:00
        Futbol: Hazırlık maçı

        BURSA (AA) - Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

        Atakaş Hatayspor, "Asrın Felaketi" olarak değerlendirilen depremden sonra ilk kez Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda sahaya çıktı.

        Karşılaşma öncesin saygı duruşu yapıldı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Sportif Direktör Tamer Savut'un adı ve "Seni Unutmayacağız" yazılı tişörtü, ailesine hediye etti.

        Demirel, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Atsu'nun sahanın ortasına koyulan 30 numaralı formasını alıp, takım fotoğrafında elinde tuttu.

        Müsabakayı Cihan Aydın, Hakan Yemişken ve Onur Gülter üçlüsü yönetti.

        Karşılaşmaya Atakaş Hatayspor; Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Cengiz Demir, Engin Can Aksoy, Bashiru, Musa Çağıran, Strandberg, Görkem Sağlam, Djabi ve Onur Arı 11'i ile sahaya çıktı.

        Konuk ekip ise Ingram, Christie, Jones, Greaves, Fleming, Seri, Simons, Slater, Longman, Delap ve Tetteh ilk 11'iyle mücadele etti.

        Başlama vuruşuyla birlikte duygusal anların yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

        Hull City, ikinci yarıda oyuna giren Jarvis'in 68. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Atakaş Hatayspor ise beraberliği, ikinci yarıda oyuna giren Ünal Durmuşhan'ın 83. dakikada bulduğu golle yakaladı.

        Maçta başka gol olmazken, takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Bilet geliri depremzedelere bağışlanacak maçı, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tribünden takip etti.

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