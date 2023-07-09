Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hatayspor-Hull City maçının ardından

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 22:13
        Hatayspor-Hull City maçının ardından

        BURSA (AA) - Hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, aylar sonra sahaya dimdik çıktıklarını ve kendileri için bunun çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Demirel, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanan maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Bursa'da bu özel karşılaşmada kendilerini ağırlayan herkese teşekkür eden Demirel, şöyle konuştu:

        "Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır. Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürlere olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek."

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 23'üncü gün; 150 kilometrekarelik alan tarandı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 23'üncü gün; 150 kilometrekarelik alan tarandı
        4 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Çocuklarım perişan, tahliyemi talep ediyorum
        4 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Çocuklarım perişan, tahliyemi talep ediyorum
        BURSA'DA  MİNİBÜS, ÖNCE METRO İSTASYONUNUN DUVARINA, ARDINDAN 3 İŞ YERİNİN VİTRİNİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
        BURSA'DA  MİNİBÜS, ÖNCE METRO İSTASYONUNUN DUVARINA, ARDINDAN 3 İŞ YERİNİN VİTRİNİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
        Bursa'da  minibüs, önce metro istasyonunun duvarına, ardından 3 iş yerinin vitrinine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Bursa'da  minibüs, önce metro istasyonunun duvarına, ardından 3 iş yerinin vitrinine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil, istinat duvarına çarptı; aynı aileden 3 yaralı
        Otomobil, istinat duvarına çarptı; aynı aileden 3 yaralı