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        Hatayspor-Hull City maçının ardından

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        Giriş: 09.07.2023 - 22:36
        Hatayspor-Hull City maçının ardından

        BURSA (AA) - Hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in başkanı Acun Ilıcalı, gönlünden geçen sonuçla maçın tamamladığını ve iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Ilıcalı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve tüm geliri depremzedeler için bağışlanan maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Bursa'yı çok sevdiğini ve maçın özellikle burada olmasını istediğini belirten Ilıcalı, şehrin kendisi için çok anlamı olduğunu dile getirdi.

        Ilıcalı, Türkiye'deki son hazırlık maçını yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Takımı ülkemize getirmek ve İngiliz insanının dikkatini çekmek istedim. Takımımıza, ülkemizi göstermek istedim. Buradaki güzellikleri gördükçe ve onlar takdir ettikçe çok gururlanıyorum. Buraya çok güzel bir ön hazırlık için geldik. Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu. Allah gönlüme göre verdi. Hatayspor'un herkes için anlamı çok farklı. Volkan (Demirel) hocamı da tebrik ediyorum. Çok güzel takım yapmış. Güzel iki takımın mücadelesi oldu."

        Acun Ilıcalı, bir gazetecinin Hull City'nin yeni sezondaki hedefleriyle ilgili sorusuna, "Play-offu zorlamak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın da duaları çok önemli. İyi şeyleri, iyi insanların desteğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum. Çok iyi destek görüyoruz. Bu desteklerle play-off istiyoruz." cevabını verdi.

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