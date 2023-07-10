Bursa'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
BURSA (AA) - İznik ilçesinde, iki hırsızlık olayında karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eşrefzade Mahallesi Kocaeren Caddesi'nde, şüpheli E.D, bir ikamette hırsızlığa teşebbüs ederken çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli E.D'yi suçüstü yakaladı.
Polis merkezine götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlçe merkezinde park halindeki otomobilinde bulunan çantasının çalındığını fark eden bir kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu.
Polisin incelemesinde şüpheliler E.D. ile Ş.A.K'yi çaldıkları çanta ve içindeki değerli eşyalarla yakalandı. Çanta ve içindeki saat, kredi kartlarıyla takılar sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.