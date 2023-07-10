Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi hasta kabulüne başladı

BURSA (AA) - Türkiye'de spastik engelli çocuklara hizmet veren kamuya bağlı tek fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, yenilenme çalışmaları sebebiyle Ovaakça Mahallesi'nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Ovaakça Ek Binası'nda binasına taşındı.

1997 yılında hizmet vermeye başlayan 54 yataklı hastane, ekonomik ömrünü tamamlaması ve fiziki alanlarının yetersiz kalması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların sonucunda 100 yataklı olarak yeniden inşa edilecek.

Geçici hizmet binasına taşınan hastane, hasta kabulüne başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni hastane binasının projelendirme ve ihale süreçlerinin tamamlandığını aktardı.

Eski hastane binasının günümüz fiziki şartlarına uygun düşmediğini ve tıbbi donanımlara tam anlamıyla hizmet veremeyecek durumda olması sebebiyle yenilenme aşamasına geçtiğini kaydeden Yavuzyılmaz, "Yaklaşık bir buçuk yıllık bir süre öngörüyoruz hastanemizin yenilenme sürecinde. Bu sürede de mevcut olan bu yeni oluşturduğumuz mekanda hastalarımızın hizmetine devam edeceğiz. Umarım bir buçuk yıl sonraki süreçte Türkiye'de tek olan bu hastanenin günümüz modern şartlarında devam edebilir." dedi.

Pek çok ilden hasta kabul ettiklerini ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, inşa edilecek yeni hastane binasının içinde ailelerinin konaklamasına imkan verecek anne otelinin de bulunacağını kaydetti.

Yaklaşık 2 hafta önce taşınma işlemlerinin tamamlandığını dile getiren Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Alanında Türkiye'de tek olan hastanenin inşa sürecinde boş kalması ya da başka bir hastanede bir servis olarak hizmet vermesi çok arzu ettiğimiz bir durum değildi. Bu özellikli bir hastane. Kendi özellikleri sebebiyle kendi başına yeni bir yapıyla yürümesi gerekiyordu. Bu manada ilimizde yaptığımız değerlendirmelerde Ovaakça mahallemizde bulunan önceden Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) olarak hizmet veren bu alanı bu süre içerisinde hastanemizin hizmet vermesini daha uygun olacağı kanaatine vardık çünkü şu anda AMATEM hizmetlerimizi yürütebilecek bir alanımız var. Dolayısıyla orada bir hizmet aksamamız olmayacak. Bu özellikli çocuklarımızın da hizmetten geri kalmaması adına hizmete başladık. Yaklaşık 2 hafta önce taşınma işlemlerine başladık. Bugün de artık hem yatan hasta hem de poliklinik hastalarına aynen eski hastanemizde olduğu gibi hizmet verebilir duruma geldik."