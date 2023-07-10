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        TOFAŞ, ABD'li Omar Prewitt'i kadrosuna kattı

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        Giriş: 10.07.2023 - 17:11
        TOFAŞ, ABD'li Omar Prewitt'i kadrosuna kattı

        BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li kısa forvet Omar Prewitt'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

        Bursa temsilcisi, geçen sezon Aliağa Petkimspor forması giyen 28 yaşındaki Prewitt ile anlaşma sağladı.

        Kariyerinde daha önce Brose Bamberg, ERA Nymburg ve Teksüt Bandırma takımlarında da görev yapan Prewitt, 2022-2023 sezonunu İzmir temsilcisinde 27 maçta 15,2 sayı, 4,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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