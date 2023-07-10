Bursa'da Junioshow Fuarı açıldı

BURSA (AA) - Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliği ve KFA Fuarcılık organizasyonunda Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara 100'e yakın firma katıldı.

Fuarda 0 ile 12 yaş arası sonbahar-kış koleksiyonları, yenilikçi ürün ve tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentin bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe marka şehir haline geldiğini söyledi.

Bursalı firmaların sektörde moda ve tasarım trendlerini belirlemenin yanı sıra ihracatta da önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Canbolat, "Junioshow Fuarı da sektörün tanıtımı açısından büyük değer taşımaktadır. Sektörde artan ürün çeşitliliğini, tasarım ve markalaşma çalışmalarını bu fuarda görme şansına sahip oluyoruz. Bu önemli etkinlikte emeği geçen Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına ve tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Fuarımızın kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

- İki bini aşkın yabancı ziyaretçi bekleniyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da oda olarak bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin sektördeki üretiminin yarıdan fazlasının Bursa'da gerçekleştirildiğini anlatan Burkay, üretim kadar pazarlamanın da önemli olduğuna dikkati çekti.

Pazarlama noktasında fuar organizasyonlarının büyük rol oynadığını dile getiren Burkay, Bursa'nın fuarcılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Burkay, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan sonra en fazla fuara ev sahipliği yapan şehirlerin arasında yer alıyor. Junioshow Fuarı'nı da ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenliyoruz. Bugün 100'e yakın firmamız fuarda katılımcı olarak yer alıyor. BTSO olarak bu yıl da fuara 500'ün üzerinde yabancı alıcı davet ettik. Fuar boyunca toplamda iki bini aşkın yabancı ziyaretçinin firmalarımızla bir araya geleceğini tahmin ediyoruz. Fuarımızın, zorlu küresel ekonomi şartlarında firmalarımızın üretim ve siparişlerine olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz."

Burkay, Bursa'nın sektörde moda ve trendleri de belirleyen bir konuma yükseldiğini dile getirerek, "Bursa, artık takip eden değil, takip edilen ve trendleri belirleyen bir kent. Katılımcı firmalarımızın koleksiyonlarında bunu açıkça görüyoruz. Bu noktada sektörümüzün en önemli sivil toplum kuruluşu BEKSİAD'a değerli işbirlikleri için çok teşekkür ediyorum. Fuar, alım heyeti ve diğer tüm projelerimizdeki destekleri sektörümüze çok önemli kazanımlar sağlıyor. Fuarın sektörümüze ve ülke ihracatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Vali Canbolat, BTSO Başkanı Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz ve Selçuk Türkoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri fuarı ziyaret ederek stant açan firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

13 Temmuz’a kadar devam edecek fuar, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelini ağırlayacak.