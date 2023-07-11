BEMO Başkanı Çelebi emlak sektöründeki sorunları paylaştı

BURSA (AA) - Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO), emlak sektöründeki sorunlara değinerek yüksek kira ve ev fiyatlarının son durumu hakkında bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Nilüfer'de düzenlenen toplantıya basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi, konuşmasında, "Vatandaşların konut ulaşımı, gökyüzündeki yıldıza ulaşması gibi bir seviyeye gelmiş durumda." dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi'nin konuşmasında iki kişinin çalıştığı bir ailede bugün konut alma şansının ellerinden alındığını belirterek, “Parası olan zaten yatırımını yapıyor. Ülkemizde 2005'ten beri sürdürülebilir bir konut politikası maalesef ki yapılmadı. Enflasyonun arkasına sığınarak fiyat artışı yapmak adaletli bir sistem değildir. Bugünden itibaren aldığımız rasyonel ekonomiyle birlikte bizlerin de rasyonel bir karar gibi zorunluluğu var. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımı şu anda gerçekten gökyüzündeki yıldıza ulaşması gibi bir seviyeye gelmiş durumdadır." dedi.

Şehir merkezlerinde arsa maliyetinden dolayı üç katına çıkan konutları konuşmaya devam edeceğini belirten Çelebi şunları aktardı:

“Şehirlerde yaşayan vatandaşımızın alım gücünü iyi ölçmemiz gerekmektedir. Yüzde yirminin ulaşabildiği ama yüzde sekseni şu an ulaşamadığı bir pazarı konuşuyoruz. Bugün şehrin birçok noktasında TOKİ kanalıyla yapılacak konutları konuşacağımıza o bölgede düşük maliyetli arsa bedeli üretilebilecek konutları konuşmamızın gerektiğinin altını çizmek zorundayız." diye konuştu.