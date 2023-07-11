BUÜ Tıp Fakültesi'nin ilk kadın dekanı görevi devraldı

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine aynı fakültenin Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Funda Coşkun atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 31 yıl önce öğrenci olarak girdiği BUÜ’de farklı kademelerde çalışmalara imza atan Coşkun, Tıp Fakültesi’nin ilk kadın dekanı ve bu görevi üstlenen en genç akademisyen özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, gerçekleşen devir teslim töreninde görevin eski sahibi Prof. Dr. Ekrem Kaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

BUÜ Tıp Fakültesi'nin yarım asırlık bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, "Önceki yönetimden gelen ekibimizle yeni dönemde devam ediyoruz. Tıp Fakültesi özelinde Prof. Dr. Ekrem Kaya hocamızla çok güzel bir dönem geçirdik. Kendi içinde bir geleneği olan, eğitim ve öğretim alanında Türkiye’de fark oluşturan bir fakültedir. Üniversite olarak bizlerin gözbebeği kurumlarından biridir. Yeni dönemde de aynı başarıları tekrarlayacağına ve Prof. Dr. Funda Coşkun hocamızla birlikte çok daha kıymetli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Görev değişiminin hayırlara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Coşkun ise tevdi edilen görevin kendisi için son derece kıymetli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Son derece mutluyum. Bu göreve layık görülen ilk kadın ve en genç dekan olmanın mutluluğu da tarif edilemez. Bu noktaya çok çalışarak, azimle ve inançla mesleğimi yürüterek geldim. Bu çalışmanın karşılığının da YÖK Başkanlığımız ve üniversite yöneticilerimiz tarafından takdir edilmesi beni ayrıca gururlandırıyor. Dekanlık görevi hepimizin bildiği gibi bir bayrak yarışıdır. Devraldığım bu bayrağı en iyi noktaya taşımaya gayret edeceğim. Tıp Fakültemiz de bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Sahip olduğumuz potansiyelin farkındayız. Bu gücü en iyi şekilde kullanmak için fakültenin tüm birimleriyle elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda gerçekleştirilen devir-teslim törenine BUÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, dekan yardımcıları Prof. Dr. Barbaros Oral, Doç. Dr. Melda Payaslıoğlu, Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, dekanlık ve hastane yöneticileri ile idari personel katıldı.