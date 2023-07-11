İznik'in Dünya Mirası Listesi'ne girme süreci devam ediyor

BURSA (AA) - Türkiye’nin 2024 yılı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi için tek adayı olan Bursa’nın İznik ilçesinin değerlendirme süreci devam ediyor. Bu kapsamda UNESCO’nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nden (ICOMOS) görevlendirilen Uzman Gabriela Semova Koleva, tarihi eserlerin mevcut hallerini ve korunmuşluk durumlarını incelemek üzere saha araştırması için geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilen İznik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede UNESCO daimi listesine aday olmaya değer görüldü.

Türkiye’den gönderilen İznik Dosyası’nı içerik ve format yönünden eksiksiz olarak kabul eden UNESCO adaylık sürecini resmen başlatırken, dosya UNESCO’nun danışma organı olan ICOMOS'a iletildi.

ICOMOS’dan görevlendirilen Uzman Gabriela Semova Koleva, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere İznik’e geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik’in Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapıları ile medeniyetler arasındaki geçişin izlerine ev sahipliği yaptığını aktardı.

ICOMOS'un ilgili raporları sunumundan sonra İznik’in 2024 yılındaki UNESCO Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda komite üyelerine sunulması ve nihai kararın komite tarafından verilmesini beklendiğini kaydeden Aktaş, "ICOMOS’tan görevlendirilen uzman sayın Gabriela Semova Koleva, adaylık dosyamızı gerek içerik açısından gerekse de tarihi eserlerin mevcut hallerini ve korunmuşluk durumlarını, yerinde inceleyerek bir rapor hazırlayacak. Ülkemize, Bursa’mıza ve İznik’imize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Gabriela Semova Koleva'nın, İznik’te bir hafta sürecek değerlendirme programı kapsamında adaylık dosyasında yer alan alanlarla ilgili sunumları dinleyeceği ve sahada bizzat teknik inceleme gezileri yapacağı bildirildi.