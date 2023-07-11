AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Ümit Özdağ'a sığınmacı tepkisi

BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, son iki gündür sosyal medya hesaplarından Bursa’daki Suriyelilerle ilgili yaptığı paylaşımlarına cevap verdi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Bursa’dan Hatay’a 500 otobüs ile vatandaşlık alan Suriyelilerin oy kullanmak için taşındığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Özdağ'ın paylaşımlarının dezenformasyonu ve yalanı siyasetinin merkezine koyup, ülke gündemini gerçek olmayan, hayal ürünü açıklamalarla, iftiralarla meşgul eden siyasetçilerin izlediği bir yol olduğunu belirtti.

Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı asılsız, hiçbir belgeye dayanmayan iftira ve yalan paylaşımlarının, siyasi bir zayıflık göstergesi olduğunu ifade eden Gürkan, şunları aktardı:

"Alışveriş merkezinde sözümona birinin söylediği iddia edilen bir ifadeyi sorgulamadan, herhangi bir belgeye dayandırmadan yapılan bu asılsız, gerçek dışı iddialara aziz milletimiz gereken cevabı sandıkta vermiştir. Ancak millet için değil, şahsi menfaatleri için siyaset yapanlar veya yaptıklarına bakınca birilerinin vazifelendirdiği anlaşılan bu isimler, bundan da vazgeçmeyecektir. Onlar yalanlarına devam etsinler, biz de gerçekleri yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz. Bırakın 500 otobüsü, bir otobüsün gittiği iddiası bile doğru değildir. Bir tane otobüsün bahsedildiği şekilde gönderildiğini ispat edin biz sizinle her platformda yüzleşmeye hazırız."