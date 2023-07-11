Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili davanın sanıkları yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da geçen yıl 6 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Kamil Cihat İ, tutuksuz sanık Raif Aytaç U, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Oktay Y. ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılılığıyla katıldı.

Maktullerin yakınları şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Söz verilen Kamil Cihat İ, olayla ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Olaydan dolayı ben de mağdurum. Gözlerimde 10'da 6 oranında görme kaybı oluştu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar etti.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kamil Cihat İ'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde geçen yıl 13 Kasım'da alkol aldıktan sonra fenalaşmaları nedeniyle kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişiden Bülent D, Mahmut A, Erhan S, Necip Ç, Erol O. ve Şakir Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da F.İ. ile sattığı ileri sürülen Raif A.U'yu gözaltına almıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise içkileri kargo yoluyla İzmir'den Raif Aytaç U'ya gönderdiği tespit edilen Oktay Y'yi yakalamıştı. Sanıklardan Kamil Cihat İ. de daha sonra tutuklanmış, yargılama devam ederken tutuklu sanık Raif Aytaç U. adli kontrolle tahliye edilmişti.