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        TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesince yetiştirilen 42 tay ihaleyle satıldı

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        Giriş: 11.07.2023 - 18:23
        TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesince yetiştirilen 42 tay ihaleyle satıldı

        BURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 42 tay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satıldı.

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ndeki ihalede 68 tay açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

        Yoğun ilgi gören ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan taylar 650'şer bin lirayla "Aksöz" ve "Büyük Macelan" oldu. Bu tayları 500 bin lira ile "Lavin Fırtınası" ve 470 bin lira ile "Tuğşad" izledi.

        Satışa çıkarılan taylardan 42'si alıcı bulurken, bu satışlardan 9 milyon 995 bin lira gelir elde edildi.

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