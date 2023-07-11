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        Bursa'da bir zanlı, kız arkadaşını rahatsız etmekle suçladığı kişiyi satırla yaraladı

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        Giriş: 11.07.2023 - 21:28
        Bursa'da bir zanlı, kız arkadaşını rahatsız etmekle suçladığı kişiyi satırla yaraladı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir zanlı tarafından satırla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta yaşanan olayda, şüpheli Z.T. kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla İ.G'ye satırla saldırdı. İ.G'yi yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldıran İ.G'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli Z.T. ise polislerce yakalandı.

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