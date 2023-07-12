Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.