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        Bursa'da sığınmacı genç ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21 yaşındaki sığınmacının ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:51
        Bursa'da sığınmacı genç ölü bulundu

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21 yaşındaki sığınmacının ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

        İddiaya göre, Mahmudiye Mahallesi mobilya sanayi sitesinde yabancı uyruklu Ahmed M. (21) yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ahmed M’nin bir yakını, hastaneye kendi sığınmacı kimliğiyle kayıt yaptırdı. Bu sırada gencin yaşamını yitirdiği tespit edilince yakını, kimliğin kendisine ait olduğunu ve ölen gencin isminin Ahmed M. olduğunu bildirdi.

        Sığınmacı gencin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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