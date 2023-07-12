GÜNCELLEME 3 - Bursa'da orman yangını çıkardığı öne sürülen zanlı tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.