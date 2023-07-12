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        Bursa'da kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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        Giriş: 12.07.2023 - 15:48
        Bursa'da kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki, kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı, izinsiz define aradığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri Elbeyli Mahallesi'ndeki Kızıltepe bölgesinde bulunan bir kuyuda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, şüphelilerden 7'sini kuyunun çevresinde yakaladı. Yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuya indikleri düzeneğin bozulması nedeniyle içeride iki kişinin mahsur kaldığını belirleyen jandarma, durumu AFAD'a bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, jandarma ile yaptığı çalışmayla 2 şüpheliyi kuyudan çıkardı.

        Kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçiren jandarma, sağlık durumu iyi olan 2 kişinin de arasında yer aldığı 9 şüpheliyi izinsiz define aradıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

        İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri de alanda inceleme başlattı.

        Aynı bölgede 2019'da define aramak için kuyuya giren 7 kişiden biri hayatını kaybetmişti.

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