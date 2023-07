Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesinin yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen davanın duruşmasına, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) adına açıklama yapan Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, dernek olarak bugün, çöp evde ağır ihmale uğrayan çocuklarının yanında olduklarını ifade etti.

Davanın ilk günden bu yana takipçisi olduklarını dile getiren Kahramanoğlu, "Çocuğumuz şu an koruma altında. Duruşma devam etmekte, henüz mütalaa verilmedi. Duruşma 4 Ekim'e kaldı. Eksiklikler var, onlar giderilecek. Biz de her celse çocuğumuzun yanında olacağız. Çocukların ihmale ve istismara uğramaması için Türkiye'nin her yerinde gönüllü avukatlarımız ve üyelerimizle birlikte buradayız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklar vatandır, vatanımıza sahip çıkalım." diye konuştu.

- Olay

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, geçen yılın temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.