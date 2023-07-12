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        Bursa'da kayalıktan düşen kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:03
        Bursa'da kayalıktan düşen kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bahattin Demirtaş (75) oğluyla yürüyüş yapmak için Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

        Burada dengesini kaybeden Demirtaş, kayalıklardan dere yatağına düşüp mahsur kaldı.

        Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Demirtaş'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Ormanlık alandan ekiplerce indirilen Demirtaş, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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