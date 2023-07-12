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        Bursa'da kadın cesedi bulundu

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 20:59
        Bursa'da kadın cesedi bulundu

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın dere yatağında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, serinlemek için Mezit Mahallesi’ndeki dere kenarına giden vatandaşlar, bir kişinin dere içinde hareketsiz yattığını fark etti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kadının cesedi kesin ölüm sebebinin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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