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        Bursa'da plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü

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        Giriş: 12.07.2023 - 23:29
        Bursa'da plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki plastik boru deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Çalı Mahallesi'ndeki bir plastik boru deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

        İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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