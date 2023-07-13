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        Bursa'da sahiller denetlendi

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        Giriş: 13.07.2023 - 09:23
        Bursa'da sahiller denetlendi

        BURSA (AA) - Bursa’da sahillerde, toplum kuralarına uyulması yönünde jandarma, sahil güvenlik ve Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetleme yapıldı.

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Eşgel Sahili’nde olumsuz durumları engellemek ve toplum kurallarına uyarmak amacıyla valilik kararıyla denetleme yapıldı.

        Mudanya Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Mudanya Zabıta ekipleri tarafından sahil boyunca gerçekleştirilen denetlemede, çadır kurulması, iç çamaşırlarıyla denize girilmesi ve nargile içilmesi noktasında tespit çalışması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında çeşitli uyarılarda bulunan ekipler, sahilde çadır kuranları ve uygunsuz kıyafetle denize girenleri ikaz etti.

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