Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı Meksika kazandı

BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi Meksika oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen 35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda 17 ülkeden 650 dansçı performanslarını sergiledi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 5 gün boyunca gerçekleştirilen yarışmada tüm ülkelerin dansçıları 5'er dakikalık gösteriler sundu. Kıyasıya geçen yarışmayı Meksika ekibi kazandı.

Yarışmanın ikincisi Özbekistan, üçüncüsü Bulgaristan olurken TÜRKSOY Özel Ödülü'nü ise Macaristan aldı. Halk oylaması ile belirlenen seyirci özel ödülüne de Kuzey Osetya layık görüldü.

Yarışmanın birincisine ödülünü veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın hem nüfus yapısıyla hem de diğer ülkelerle olan kardeşlik bağlarıyla adeta Türkiye'nin kültür elçiliğini yaptığını bildirdi.

Aktaş, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na 35 yıldır ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dansçılar Bursa’dan dünyaya barış mesajları verirken biz de Bursa'da konuklarımızı en iyi şekilde misafir ettik. 5 gün süren bu serüven sonunda tabi ki bir birinci oldu ama her zaman olduğu gibi kazanan yine dostluk, barış ve dünya toplumlarının kardeşliği oldu. Bu festivalin ana gayesi barış ve kardeşliktir. Biz buradan Türkiye ve Bursa olarak barıştan ve kardeşlikten yana olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu barış meşalesinin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser de dünyanın farklı ülkelerinden gelerek 5 gündür Bursa'nın dört bir köşesinde kültürlerini yansıtan ekiplere teşekkür etti.