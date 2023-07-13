Jandarma ekipleri Karacabey sahillerinde denetim yaptı

BURSA (AA) - Karacabey’in turizm bölgelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Sahil Güvenlik’in de desteği ile denetimler sıkılaştırıldı.

Karacabey’in sahil bölgeleri Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu’da İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa Valiliği’nin emir ve talimatlarına istinaden vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş faaliyeti gerçekleştirildi.

Özellikle hafta sonları artan şikayetler üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Sahil ve plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kurulması, nargile içilmesi ve iç çamaşırlarıyla denize girilmesi gibi görüntülere karşı denetimler sıkılaştırıldı.

Bursa Valiliği’nce verilen talimat gereğince gün boyu müşterek denetimler gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince müdahale ederek yasal işlem yaptı.

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, denetimlerin yaz boyunca aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.