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        Bursa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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        Giriş: 13.07.2023 - 16:22
        Bursa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        A.S. (34) idaresindeki DL 39465 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki S.Ç. (31), E.S. (1), C.S. (10), M.S. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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