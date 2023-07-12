Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da izinsiz kazı yapan 8 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:48
        Bursa'da izinsiz kazı yapan 8 şüpheli tutuklandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaparak define aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

        Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elbeyli Mahallesi'ndeki bir kuyuda suçüstü yakalanan Y.E. (56), N.D. (67), S.A.B. (53), F.Y. (48), K.Y. (32), M.Ç. (53), H.A. (53), N.E. (54) ve U.B.B. (31) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Y.E, N.D, S.A.B, F.Y, K.Y, M.Ç, H.A. ve N.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        U.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Jandarma ekipleri 12 Temmuz'da Elbeyli Mahallesi'ndeki Kızıltepe bölgesinde bulunan bir kuyuda kaçak kazı yapıldığı ihbarını almış, şüphelilerden 7'sini kuyunun çevresinde yakalanmıştı.

        Yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuya indikleri düzeneğin bozulması nedeniyle içeride kalan 2 şüpheli ise AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılıp gözaltına alınmıştı.

        Aynı bölgede 2019'da define aramak için kuyuya giren 7 kişiden biri hayatını kaybetmişti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı
        Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı
        Yere düşerken gözüne bıçak batan 4 yaşındaki Mustafa, görme yetisini kaybetti
        Yere düşerken gözüne bıçak batan 4 yaşındaki Mustafa, görme yetisini kaybetti
        Bursa'da derede ölü bulunan kadının cenazesi Balıkesir'e götürüldü
        Bursa'da derede ölü bulunan kadının cenazesi Balıkesir'e götürüldü
        Mermili Covid 19'lu ölüm bilmecesinde mahkeme 'Öldürme kastı var' dedi
        Mermili Covid 19'lu ölüm bilmecesinde mahkeme 'Öldürme kastı var' dedi
        Bursa'da gurbetçi aile, otomobil ile şarampole düştü; 1'i bebek, 2'si çocuk 5 yaralı
        Bursa'da gurbetçi aile, otomobil ile şarampole düştü; 1'i bebek, 2'si çocuk 5 yaralı
        Dere yatağında gördüğü kadın cesedini önce cansız manken zannetti (3)
        Dere yatağında gördüğü kadın cesedini önce cansız manken zannetti (3)