Bursa'da izinsiz kazı yapan 8 şüpheli tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaparak define aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elbeyli Mahallesi'ndeki bir kuyuda suçüstü yakalanan Y.E. (56), N.D. (67), S.A.B. (53), F.Y. (48), K.Y. (32), M.Ç. (53), H.A. (53), N.E. (54) ve U.B.B. (31) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.E, N.D, S.A.B, F.Y, K.Y, M.Ç, H.A. ve N.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
U.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri 12 Temmuz'da Elbeyli Mahallesi'ndeki Kızıltepe bölgesinde bulunan bir kuyuda kaçak kazı yapıldığı ihbarını almış, şüphelilerden 7'sini kuyunun çevresinde yakalanmıştı.
Yaklaşık 30 metre derinlikteki kuyuya indikleri düzeneğin bozulması nedeniyle içeride kalan 2 şüpheli ise AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarılıp gözaltına alınmıştı.
Aynı bölgede 2019'da define aramak için kuyuya giren 7 kişiden biri hayatını kaybetmişti.