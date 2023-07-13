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        Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 21:22
        Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yakınlarındaki bir buğday tarlasında yangın çıktı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine tarla sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arasözler yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle buğday tarlası kullanılamaz hale geldi.

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