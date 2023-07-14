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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:57
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Emir Maral (27) idaresindeki 16 ARD 814 plakalı motosiklet, İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Maral'ı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Maral, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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