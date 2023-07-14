Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yunuseli'ne Ana Kucağı Eğitim Merkezi açacak

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'ne Ana Kucağı Eğitim Merkezi açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yunuseli Mahallesi'nde inşaatı devam eden bina Ana Kucağı Merkezi'nin yanı sıra Bursa Aile Danışmanlık Merkezi (BADEM) olarak da hizmet verecek. 950 metrekare alana sahip Ana Kucağı'nda yemekhane, teneffüs alanı, 6 derslik, revir ve idari ofisler bulunacak.

BADEM olarak projelendirilen 750 metrekare alana sahip katta ise mutfak, eğitmenler odası, 6 derslik, 2 muayene odası ve idari ofisler yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerini, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla ortaya koyduklarını ifade etti.

Ailelerden gelen yoğun talep üzerine Ana Kucağı'nın bütün şehri saracak şekilde genişletilmesine karar verip sayıyı 25'e çıkarttıklarını belirten Aktaş, "Yeni dönemde bu sayıyı 30'a yükselteceğiz. Ayrıca burada Bursa Aile Danışma Merkezi hizmeti de verilecek. Aralık ayında bitirmeyi planladığımız Yunuseli Ana Kucağı ve BADEM'in şimdiden bölgeye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.