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        Bursa'da üst geçidin ayaklarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 13:48
        Bursa'da üst geçidin ayaklarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir üst geçidin ayaklarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ersin Ö. idaresindeki BDD 626 plakalı otomobil, 11 Eylül Bulvarı'nda seyrederken üst geçidin ayaklarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Ersin Ö. ile Mürsel İ. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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