Bursa'da İslami İlimler ve Kur'an Eğitim Merkezi'nin temelleri atıldı

BURSA (AA) - Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği, tarafından hayırsever vatandaşların da desteğiyle Ulu Cami İslami İlimler ve Kur'an Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı.

Ana bina ve tatbikat camisiyle 4 bin 58 metrekarelik alanda inşaatına başlanan eğitim merkezi, 120 yatak kapasiteli, 200 kişilik yemekhane, kapalı sosyal alan, 5 idari büro, 10 derslik ve 300 metrekarelik konferans salonu yapılması planlanıyor.

Temel atma törenine Bursa İl Müftü Vekili Faruk Güneş, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Dernek Başkanı Hilmi Şanlı, Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Gökbulut, yüklenici firma ve işçiler katıldı.

İl Müftü Vekili Güneş, merkezde emeği geçenlere teşekkür etti.