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        Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:31
        Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunuldu

        BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi.

        Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Dua edilen programın ardından 2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesi ziyaret edildi.

        Protokol üyeleri, Hal Camisi'nde okutulan mevlide de katıldı. Mevlitten sonra vatandaşlara lokma ikram edildi.

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