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        Bursa'da midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:29
        Bursa'da midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Volkan C. yönetimindeki 16 RAA 96 plakalı tır, İznik-Adapazarı kara yolu Karatekin Mahallesi yakınlarında, içinde Iraklı turistlerin bulunduğu 34 BBS 359 midibüse arkadan çarptı.

        Midibüs, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, tır şoförü ile 6 Iraklı turist yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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