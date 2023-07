BURSA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da anma programları gerçekleştirildi.

Tarihi Heykel Meydanı'nda bir araya gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurum ve kuruluş müdürleriyle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Söz konusu meydandaki anma programında konuşan Canbolat, 15 Temmuz'da millet olarak verilen mücadelenin, ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakter haline getiren Türk milletinin hiçbir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net biçimde ifadesi olduğunu söyledi.

Her ilde olduğu gibi Bursa'da da 15 Temmuz gecesi hain girişime karşı yediden yetmişe çocuğundan gencine, yaşlısına, kadınından erkeğine, idarecisinden vatandaşına toplumun her ferdi ve her kesimi ile dimdik ayakta durduğunu, adeta kıyama kalktığını anlatan Canbolat, şunları söyledi:

"Bu kahramanlık destanında her birimiyle ve her ferdiyle onurlu ve dik duruş içerisinde layık olduğu yeri alan vatanına, milletine, bayrağına, hayatı pahasına sahip çıkan değerli hemşerilerimizle bizler de gurur, şeref duyduk. Başta milletimizin verdiği şanlı milli irade mücadelesinde şehadet şerbeti içen şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor bu alana teşrif ederek 15 Temmuz'u unutmayan, unutturmayan siz değerli Bursalı hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise 15 Temmuz'un ülkenin birlik ve beraberliğine, milletin bütünlüğüne karşı bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

Bu işgal girişimine, asker elbiseli FETÖ'cü teröristlere karşı milletin çıplak elleriyle, korkusuz yürekleriyle tankların karşısında dimdik durduğunu ifade eden Gözgeç, şöyle konuştu:

"Kadınlar dimdik ayaktaydı. Gencecik çocuklar 14 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklar şehitler köprüsündeydi. O günkü anılarını paylaşıyor bir genç. Diyor ki 'bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Çıplak ellerimiz vardı, taş bile yoktu ama sadece şehitler köprüsünde yürüdüğümüz için üzerimize ateş açıldı. Biz eğildik, kalktık, kalkamayanlar vurulmuştu ve herkes birinin elinden tuttu, hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Kimileri el ele köprüde yürüdü. Ama bir amcayı gördüm tek başına dimdik yürüyordu. O gün gerçekten milletimiz 'vatan' ne demek, 'bayrak' ne demek, 'vatan uğruna canını vermek' ne deme tüm dünyaya gösterdi."

Alinur Aktaş'ın da bir konuşma yaptığı programda daha sonra Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin konser verdi.

Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar Azerin'in şarkılarına eşlik etti.

- Eskişehir

Valilik Meydanı'nda toplanan ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını takip etti.

Programa Vali Vekili Kubilay Ant, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ile siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Vekili Ant, burada yaptığı konuşmada, bugünün, milletin yüreğindeki imandan aldığı güçle vatanına, devletine, geleceğine sahip çıktığı, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazdığı destanın 7'nci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Milletvekili Dönmez ise 15 Temmuz 2016'nın Türk milleti için hiç unutamayacağı bir gün olduğunu kaydetti.

"Bugünü anmak şehitlerimize, gazilerimize olduğu kadar gelecek nesillere de borcumuzdur" diyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Biz o gece bir grup darbeci tarafından hain bir saldırıya maruz kaldık. Ancak millet olarak kenetlendik. Bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak darbeye karşı dünya tarihinde görülmeyecek bir direniş gösterdik. Tanklar, uçaklar ve silahlarla donatılmış olan darbecilere karşı meydanlara, sokaklara çıktık. Hiçbir korku ve endişe duymadan, canımızı hiçe sayarak vatanımızı sonuna kadar savunduk. Bu direniş sırasında şehitlerimiz oldu. Onların aziz hatıraları, gözlerini kırpmadan gösterdikleri cesaretleri ve fedakarlıkları her zaman kalplerimizde olacak. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu direniş neticesinde demokrasimiz bir kez daha zafer kazandı. Halkımızın birlik ve beraberliği, demokratik değerlere olan güçlü bağlılığı ve inancı, darbecilerin karşısında dimdik durduğumuzun en somut kanıtı oldu."

- "15 Temmuz, Türk milletinin azim ve kararlılığının bir simgesidir"

Dönmez, Türk halkının, demokrasisine, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak için canını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları bildirdi:

"Bugün, 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele eden kahramanların anısını yaşatmak, onlarla birlikte vatanımızın geleceğine sahip çıkmak için bir kez daha bir araya geldik. Bu olayı unutmamak, genç nesillere bu fedakarlığı hatırlatmak ve bir daha asla böyle bir hain saldırının yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor 15 Temmuz, Türk milletinin azim ve kararlılığının bir simgesidir. Bizler, demokrasimizi ve özgürlüğümüzü korumak için her zaman kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli, millet olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda ilerlemeye devam edelim ve Türkiye yüzyılında ülkemizi daha güçlü, daha demokratik ve daha müreffeh bir ülke haline getirelim."

- "Recep Tayyip Erdoğan'a da ne kadar teşekkür etsek azdır"

AK Parti Milletvekili Gürcan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün burada sadece büyük bir zaferi kutlamak için bir arada değiliz. Bugün, her türlü enstrümanı kullanarak bu milleti uyutabileceğini zannedenlere karşı idrakiyle, cesaretiyle, ferasetiyle tarihi bir duruş sergileyen bu şerefli milletin içerisinden çıkmış kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz içinde buradayız. Bugün 7 yıl önce şehit edilen 252 canımızın, ciğerimizin, evlatlarımızın hüznünü yaşarken bir taraftan da bu ülkeye gözünü dikmiş hainlere ve dışarıda ki işbirlikçilerine bu ülkeyi yedirmemiş olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu millete ne kadar teşekkür etsek az. Fakat teşekkür etmemiz gereken biri daha var. Kim o? Bu ülkeyi nice ekonomik, askeri, istihbari, ulusal ve uluslararası sıkıntılardan kurtararak nice cenderelerin içerisinden geçirerek Türkiye'yi dünyada saygın ve güçlü bir konuma getiren ve o gece kameraların karşısına çıkıp cesurca, 'milletimi meydanlara' davet ediyorum diye haykıran Recep Tayyip Erdoğan'a da ne kadar teşekkür etsek azdır."

Tehlikenin ilk saatleri, darbeciler havada ve yerde her tarafa kurşunlar bombalar saçarken Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın bütün tehlikeyi göze alarak Atatürk Havalimanı'na ulaşmayı başardığını ve halk ile birlikte mücadele verdiğine değinen Gürcan, şöyle devam etti:

"Birileri gibi Havalimanından darbecilerin arasından sıvışıp kahve yudumlayarak o geceyi geçirmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir yandan her bir şehidimizin cenazesine yetişmeye çalışırken, bir yandan ihanet şebekeleriyle uğraşırken, bir yandan yakın dostlarını da kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer taraftan bu alçakça girişimi tiyatro diye sulandırmaya çalışan millilikten uzak olan muhalefet ile uğraşıyordu. 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmamız lazım. 15 Temmuz'un önemini iyi kavramamız lazım. 15 Temmuz'u ne kadar önemsersek şehitlerimize, gazilerimize ne kadar çok sahip çıkarsak bu işin faillerinin 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma çabalarını boşa çıkarmış oluruz. Şunu da unutmayalım, bizim çok büyük bir gelecek tasavvurumuz var. Tarihin derinliğinden gelen aidiyet hissettiğimiz medeniyet kodlarımız bizi yeniden büyük bir role hazırlıyor. Bu rolü Eskişehirli kardeşlerim asla aklından çıkarmaması gerekiyor."

BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı da hitap etti.

Törende ayrıca Vali Vekili Ant'a milli sporcular tarafından sancak bayrağı teslim edildi.

- Balıkesir

Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, 7 yıl önce yaşanan darbe girişiminin unutulmaması, meydanların dolu kalması gerektiğini söyledi.

Meydana gelen vatandaşlara teşekkür eden Şıldak, "Hüznün ve kederin asla esiri olmayacağız. Bugün biz millet olarak bir zaferi kutluyoruz. Bu bir demokrasi zaferidir. Demokrasi kazandı ve milletin dediği oldu. Milli birliğimiz ve bütünlüğümüz sayesinde kazandık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da 15 Temmuz akşamı Türk milletinin vatanına sahip çıktığını söyledi.

Uygur, vatandaşların bayrağına, istiklaline, vatanına sahip çıktığının altını çizerek, "Türk milleti ezanı susmasın, bayrağı inmesin, vatanı bölünmesin diye canını, kanını feda etti. Büyük bir direnişin şanlı bir zaferin imzasını attı." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkinlikler kapsamında düzenlenen "Sancak Koşusu" tören alanında tamamlandı.

Alanlarında başarılı sporcuların taşıdığı sancak, daha sonra Vali Şıldak'a teslim edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

- Bilecik

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, şehitler adına saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve kurum temsilcileri, 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin bulunduğu bölüme karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu'na katılan sporcular tarafından Kızılkaya'ya Türk bayrağı teslim edildi. Kızılkaya, sporculara teşekkür belgesi takdim etti.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, 7 yıl önce bugün, vatanın birlik ve beraberliğine kast ederek, kirli planlarını gerçekleştirmek isteyen hainlere Türk milletinin canını ortaya koyarak en net cevabı verdiğini ve vatanına sahip çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk milleti tarihin her sayfasına şan ve şerefle imzasını atmış cesur bir millettir. Bizi tanımayanlara, tarih nedir bilmeyenlere, kahramanlığımızdan ders almayanlara, tıpkı Sakarya'da, Çanakkale'de ve Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi milletimiz gücünü ve cesaretini 15 Temmuz gecesi göstermiştir. Hain darbe girişimiyle, milletimizin üzerine bombalar yağdırarak diz çöktürmek isteyenlerin hesapları milli iradenin kahramanları sayesinde bozulmuştur."

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de başta Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hükümetin, güvenlik kuvvetleri ile halkın kahramanca mücadelesi sonucunda kanlı girişimin engellendiğini dile getirerek, milletin direnişiyle demokrasinin kazandığını, Türk milletinin demokrasi sınavından yüzünün akıyla geçtiğini söyledi.

Daha sonra Bursa Mehteran Bölüğü tarafından konser verildi. Etkinlikte kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından stantlar açıldı. Etkinlikte ayrıca Anadolu Ajansının foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında çektiği fotoğraflar alanda sergilendi.

- Kütahya

Zafer Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Programda, Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı birer konuşma yaptı.

Etkinlik, Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın konseriyle devam etti.

- Çanakkale

Çanakkale'deki tören, Vali İlhami Aktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki tören 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü'nün yapılması, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin su gösterisiyle devam etti.

İskele Meydanı'ndaki törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Çanakkale Mehteran Takımı tarafından mehteran gösterisi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Aktaş, 7 yıl önce 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir hainliğe ve bir darbe teşebbüsüne şahit olunduğunu söyledi.

Bu darbe teşebbüsünün tarihin hiçbir zamanında ve hiçbir ülkede meydana gelmediğini dile getiren Aktaş, "Ülkenin kendi askerinin, ordusunun kendi kurumlarına, kendi polisine, kendi meclisine bomba atmasına kadar varacak bir hain darbe teşebbüsü olmuştur. Bugün biz bunları unutturmamak, bunları canlı tutmak, bu hainlikleri gençlerimizin hatıralarından çıkarmamak, onların bunlardan ders alarak tarihte memleketimize geleceğimize dair sahip çıkmaları için tüm gücümüzle ayakta tutmaya ve akılda tutmaya çalışacağız." diye konuştu.

Törene, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, kurum amirleri, sivil toplum kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Kentteki program 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında mehter takımı Gazipaşa Caddesi'nde yürüyüş yaparak etkinlik alanına geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Yalova Valisi Muammer Erol, vatandaşlara 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin hitapta bulundu.

Alanı dolduran vatandaşlar Türk bayrakları ile güzel görüntüler oluştururken mehter takımı, konser sundu. Etkinlikler kapsamında ilahiler seslendirildi.