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        Jandarma, Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 09:40
        Jandarma, Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

        BURSA (AA) - Bursa Uludağ'da jandarma ekipleri, olası orman yangınlarına karşı devriyeye başladı.

        Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma timleri, Uludağ Milli Parklarda nöbet tutup, devriye geziyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor.

        Sıcak havalardan kaçarak Uludağ'da piknik yapan vatandaşlar uyarılırken, ormanların içi ve çevresinde olası orman yangınlarına karşı dron ile bölge inceleniyor.

        Bursa Valiliği resmi tescilli orman parkı, piknik-mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 08.00'e kadar mangal, semaver ve benzeri amaçlarla kontrollü ateş yakmayı yasaklamıştı.

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