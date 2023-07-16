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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:39
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

        Doğanköy Mahallesi'nde Gökhan Camgöz (42) yönetimindeki 16 EAJ 77 plakalı motosiklet, yeni yapılan Bursa Şehir Hastanesi yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, Camgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün yanında bulunan Koray Sülümer ise yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Gökhan Camgöz'ün cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Camgöz ve beraberindeki motosikletli grubun Kocaeli'nin Kartepe ilçesine gezmeye gittikleri öğrenildi.

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