2. Gemlik Film Festivali 20 Temmuz'da başlıyor

BURSA (AA) - Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali, bu sene Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına düzenleniyor.

20-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival, Zeytindalı Meydanı’nda festival boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Festivalin jüri başkanlığını Hale Soygazi yürüteceği etkinliğin, jüri üyeleri Ezel Akay, Güven Kıraç, Eyüp Boz, Yiğit Güralp'tan oluşuyor.

Festival konukları arasında ise Burcu Kara, Serdar Akar, Erkan Can, Gonca Vuslateri ve Cezmi Baskın yer alıyor.

4 gün boyunca devam edecek festivalde, Türk Sineması’ndan film gösterimleri, sergiler, konserler ve söyleşiler yer alacak.

1'incilik, 2'incilik ve 3'üncülük ödüllerinin yanı sıra Mansiyon Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Ön Jüri Özel Ödülü’nün verileceği yarışma için başvurular tamamlandı.

Bu sene Festival kapsamındaki kısa film yarışmasına toplam 474 film başvurusu yapıldı.