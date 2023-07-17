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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:09
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Kerem Karaman'ın kullandığı 16 JUR 54 plakalı otomobil, Kurşunlu Mahallesi'ndeki kavşakta, Adem Aktaş idaresindeki 07 VJS 70 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Derya Karaman hayatını kaybetti. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Karaman ve oğlu Abdullah ile diğer aracın sürücüsü Aktaş ve Şeyma Yıldırım, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Derya Karaman'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü

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