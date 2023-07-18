"61 .Uluslararası Bursa Festivali"'nde Susam, Kurtoğlu ve Besen sahne aldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sahneye ilk çıkan Arif Susam, sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede performans sergileyen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" ve "Hain Geceler" gibi unutulmayan şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

Şarkıcı Ümit Besen ise "Nikah Masası" ve "Okul Yolunda" gibi şarkılarını seslendirerek müzikseverlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.