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        Bursa'da bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:42
        Bursa'da bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

        BURSA (AA) - Bursa'da bir fabrikada elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi tedavi edildi.

        Alınan bilgiye göre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik ve ısı ekipmanları alanında faaliyet gösteren bir fabrikada elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı.

        Küçük çaplı yangın, fabrika çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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