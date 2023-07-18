Ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi, 1050 dönüme ektiği buğdayların hasadını yaptı

BURSA (AA) - Bursa'da, 4 yıldır 400 gramlık ekmeği 1 liradan sofralarla buluşturan Kestel Belediyesi, 1050 dönüm alana ektiği buğdayların hasadını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini 4 yılı aşkın süredir vatandaşlarına ulaştıran Kestel Belediyesi, artan ham madde fiyatları nedeniyle ekmek üretiminde yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için geçen kasım ayında 25 ton buğday tohumu ekmişti.

Kestel'in farklı noktalarındaki toplam 1050 dönümlük alanda ekilen yerli buğday tohumların ilk hasadı bugün başladı.

Çataltepe Mahallesi'nde gerçekleşen ilk hasat etkinliğine katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, giydikleri çiftçi kıyafetleriyle ilk buğdayları tırpanlayarak traktöre yükledi.

Tanır, burada yaptığı açıklamada, ilk hasadın Kestel'e ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Kestel'de 4 yılı aşkın süredir 400 gram ekmeğin 1 liradan satıldığını hatırlatan Tanır, "Hem artan giderleri ekmeğimize yansıtmayarak hemşehrilerimize destek olmak hem bereketli topraklarımızın atıl kalmaması hem de yerel üreticilerimize katkı koymak için kendi buğdayımızı yetişirdik. Buğday bizim, un bizim, ekmek hepimizin." dedi.

Yeni sosyal donatı alanları, parklar, yollar, meydanlar, otoparklar, kütüphaneleri ilçeye kazandırdıklarını belirten Tanır, sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyerek hizmet ve gönül seferberliğini artırarak sürdürdüklerini aktardı.

Tanır, 4 yılı aşkın süredir 400 gram ekmeği 1 liradan satarak Kestellilere anlamlı bir destek sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Her gün 2 bini aşkın hanemizle buluşturduğumuz 6 bin adet ekmeğimizle yalnızca 1 hanemize aylık sağladığımız tasarruf 1000 lira, Yıllık ise 12 bin lira. Yani 2 bin hanemizin aylık 2 milyon liradan yılda tam 24 milyon lira bütçelerine katkı sağlıyoruz. Bizi biz yapan en büyük değerimiz ve özelliğimiz yardımlaşma ve dayanışma. Bizler de bu süreçte dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yunusun dediği gibi 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz'." diye konuştu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, partililer ve çiftçiler katıldı.